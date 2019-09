Trautenberk a The Wild Roots to roztočí v Liďáku

Karlovy Vary – Klatovská kapela Trautenberk byla založena roku 2010. Během dvou let si podmanili velkou část západních Čech a dnes jsou na velkých pódiích jako doma. Největší radost jim dělají vyprodané kluby, účast na festivalech a ohromná podpora skvělých fanoušků, zpěv a smích. Za to je TRAUTENBERK odměňuje svou energickou show okořeněnou svéráznými kostýmy.

Jejich hosty bude kapela The Wild Roots pocházející z Lázní Kynžvartu. Je to energická tříčlenná kapela se členy Johnnym, Anguisem a Krakonošem. Koncert, konající se 12. dubna od 20 hodin v Lidovém domě ve Staré Roli, si rozhodně nenechte ujít. Těšit se můžete i na autogramiádu skupiny Trautenberk. Vstupné je 350 korun v předprodeji a 390 korun na místě.