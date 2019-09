Chodov – I naším prostřednictvím zvou opět chodovští turisté na pěknou a zajímavou vycházku do okolí. Tentokrát mají den před státním svátkem, tedy 7. května, namířeno do Lokte a poté do Krásna, kde se rozhlédnou po okolí z krásenské rozhledny. Pokud máte čas a chuť, přidejte se k nim. Čeká vás zhruba 15 kilometrů chůze. Sraz je v 8.30 na vlakovém nádraží v Chodově.