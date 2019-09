Další kroky chodovských turistů povedou do Kynšperka nad Ohří. Sraz zájemců o pochoďáček je na chodovském vlakovém nádraží ve středu 7. srpna v 11.50. Odtud se pojede do Dasnic, odkud už se půjde pěšky do Kynšperka. Trasa měří tradičních zhruba 10 kilometrů.