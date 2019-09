Užijte si tentokrát sněhovou čítárnu

Loket – A jedna pozvánka je i pro děti od 3 do 6 let a jejich rodiče. V knihovně pro ně připravili další pravidelnou čítárnu. A protože je zima, nemůže být jiná než sněhová. Když je zima, jak má být, možná jste radši venku, sáňkujete, bobujete nebo stavíte sněhuláky. Ale možná taky se radši posadíte někde v teple s pěknou knížkou. „Nejste-li právě Maruška vyslaná do lesa pro jahody, dá se zima parádně užít. Přijďte si užít čítárnu o sněhu, ledu a mrazu s Raketou, Doktorem Rackem na horách a Lyžníky z Plískanic,“ vzkazují knihovníci. Vstup je zdarma.