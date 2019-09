V letním kině pobaví diváky romantická komedie LOVEní

Sokolov – Co dělat, když vám ženich před oltářem řekne „ne“ a uteče? To vám napoví romantická komedie LOVEní, kterou můžete zhlédnout v letním kině na koupališti Michal v pátek 12. července. Hlavní hrdince Elišce se totiž přesně tohle stalo. Naštěstí má skvělou kamarádku s jasným receptem, co je třeba udělat. V hlavních rolích se představí Ester Geislerová, Jakub Prachař, Jaroslav Plesl nebo Evelyn Kramerová. Promítání začíná v 21.30 a vstupné je 50 korun.