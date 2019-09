Velké lhaní v Městském divadle

Sokolov – Kdo toho nemá v životě dost, může se přijít zdokonalit ve „Velkém lhaní“. To je pozvánka do sokolovského Městského divadla, kde se milovníkům prken, co znamenají svět, představí divadelní soubor TYJÁTR z Horažďovic, vítěz přehlídky Sokolovská Čurda 2018. Velké lhaní je situační komedie – on miluje jinou, ta jeho miluje jen jeho a ta jiná – to se uvidí. Každopádně to bude hodně zamotané. V režii Mileny Strakové hrají Vladimír Šlechta, Jiří Janouškovec, Andrea Hlaváčová, Petra Smejkalová. Vstupné je 99 korun.