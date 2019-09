Sokolov – Vyrobte si s Emou Reismüllerovou jarní věnec na dveře. Workshop se koná v knihovně v sobotu 2. února ve dvou termínech, od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, a je přednostně určen seniorům a zdravotně handicapovaným. Ti se mohou do 26. ledna přihlásit v čítárně, mailem či telefonicky. Zbylá místa pak budou nabídnuta ostatním zájemcům. Vstup je zdarma.