Zahradnická čítárna pro děti od 3 do 6 let aneb jak vypěstovat a sklidit

Loket – Čítárny pro děti od 3 do 6 let jsou v loketské knihovně velmi oblíbené a mají už svoji tradici. Tentokrát se díky knihovníkům a knížkám děti dozvědí, jak vypěstovat a sklidit svou první úrodu. „Zahradníky i nepřátele pěstování zveme na předčítání a prohlížení knih o rostlinkách: Velké knihy o zahradničení pro děti, Jůlinka z jedlé zahrady, Botanikus, Rostlinopis a dalších,“ zní v pozvánce z knihovny. Zjistíte, jak správně zasadit ředkvičky nebo proč je fajn pozorovat pohyb květin při měsíčku. A po čítárně už tak jistojistě poznáte hrách, tulipán a lilek. „Tak holínky obout a vzhůru do knihovny!“ vyzývají knihovníci. Vstup je zdarma!