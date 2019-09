KDY: 13. září od 20.00

KDE: hrad Loket

ZA KOLIK: 150 Kč

LVMEN v rozšířené sestavě o druhé bicí zahájí na hradě Loket poslední evropskou tour k desce „Mitgefangen Mitgehangen“. Kapela poté vyhlašuje blíže neurčenou pauzu k přípravě nového materiálu. Jen málo uskupení na české nezávislé scéně se může pochlubit takovou oddaností fanoušků, jako právě Lvmen. Kapela, jejíž počátky sahají do roku 1995, si za dobu své existence vybudovala doslova kultovní statut, který už dávno přesáhl hranice České republiky. Debutová deska vyšla v roce 1998 za vzájemné spolupráce s ašským vydavatelstvím Day After. Následující dva roky strávili Lvmen na masivních šňůrách po celé Evropě, kde odehráli na dvě stovky koncertů. Druhou kapelou večera na hradě bude Negero. Sokolovští Negero vznikli někdy počátkem tohoto tisíciletí. Kapela hraje ve zběsilém tempu crossover několika stylů. Podle piperrecords.cz je to kombinace mathrocku s prvky hardcore, jazzu, s popovými ambicemi.