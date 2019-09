KDY: 15. září

KDE: Muzeum Sokolov

ZA KOLIK: vstupné dle ceníku

Retro výstava v sokolovském muzeu je pro řadu lidí připomenutím dob nedávno minulých, mnohé ze zde vystavených věcí totiž ještě před pár desítkami let používali. Pro dnešní mladou generaci je to ale často, slovy jedné z představitelek, „hluboký pravěk“. I když i mladí tu najdou věci, které znají, například céčka. Výstava mapuje období 2. poloviny 20. století, nejvíce věcí je z 60. – 80. let. „Rozdělena je do několika celků – kuchyně a hygiena, hračky, technika – audio, televizory, radiopřijímače, promítací přístroje, kamery, diaprojektory, fotoaparáty atd. – telefony, školní potřeby, odívání, upomínkové předměty a ukázky nábytku a osvětlení,“ přiblížila její autorka Romana Beranová Vaicová z Muzea Sokolov. „Nejzajímavější je první československý televizor Tesla vyráběný v letech 1953 – 1957 a první československá napařovací žehlička Elektro Praga z roku 1960,“ vyzdvihla. Na výstavě je i několik dotykových exponátů, například telefon se sluchátkem. „Již v minulosti jsme se totiž setkali s tím, že děti již vůbec netuší, že před chytrými telefony existovaly telefony úplně jiné, a tak si zde mohou zkusit vytočit číslo a vzít do ruky sluchátko,“ uvedla. Výstava je k vidění v 1. patře sokolovského zámku až do 15. září. Otevřeno je od středy do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.