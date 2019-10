KDY: 10. října od 19.00

KDE: Městské divadlo Sokolov

ZA KOLIK: 290 Kč

"Není nic špatného na tom být zralá žena, i když slovo ´zralá´ mi připomíná sýr, u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat … Zralost je báječná! Buď z toho důvodu, že si můžete gratulovat, že jste se dožili už pěkného počtu let, anebo proto, že jste sice ještě velice mladí, ale jste jedinci s moudrým pohledem na svět. Zralost má, bohužel, ale i negativní stránku. Zralost totiž nikoho nepřitahuje. Zralý muž nevzbuzuje takovou chuť jako zralý meloun a zralá padesátnice prostě není broskev k nakousnutí," říká protagonistka dnešní talk show.

A jestliže jste to ale nezabalili a chcete vzbuzovat touhu, jak z toho? Stačí se držet Halininých zásadních rad. Pak vám bude jasné, jak zvládnout své šikanující děti, zvětšující se tělo, jak znovu najít lásku a jak se smát všemu blbému, co vás potká. "Manuál zralé ženy je určen ženám od dvanácti do sta let, je ale i pro muže, protože právě díky manuálu budou lépe rozumět svým partnerkám a možná i sami sobě," dodává k pozvánce.