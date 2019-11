KDY: 31. října od 9.00

KDE: Městská knihovna Sokolov, dětské oddělení

ZA KOLIK: zdarma

Umíte plést ponožky, chcete pobýt ve společnosti dalších šikovných pletařek a současně udělat dobrou věc? Pak přijďte dnes od 9 do 11 hodin do dětského oddělení sokolovské knihovny. Plést se budou ponožky pro miminka do sokolovské nemocnice. Vlnu dodá knihovna. Další informace získáte na čísle 352 622 505, linka 20, nebo na mailu detske@mksokolov.cz, kontaktní osobou je Zdeňka Hradská. Plést se bude i 28.11. a 12.12.