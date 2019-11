KDY: 7. listopadu

KDE: Městská knihovna Chodov

ZA KOLIK: zdarma

Jako první tu od 9 hodin dopoledne začínají CVRČKO hrátky, hry, říkánky a cvičení pro maminky s batolátky. Po nich od 10 hodin dostanou prostor Lumpíci, tedy děti od 1 do 18 měsíců, které sem pravidelně dorážejí se svými maminkami na program připravený v rámci Bookstartu. Od 14 hodin začíná čtenářský klub. To je rovněž pravidelné setkání dětí, které společně s knihovníky objevují čtením ty nejkrásnější pohádky a příběhy. A nakonec od 16 hodin si můžete přijít do herního klubu zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit postřeh a znalosti v zábavných hrách a kvízech. Vstup na všechny akce je pro veřejnost zdarma.