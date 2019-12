KDY: 29. prosince od 15 do 18 hodin

KDE: cíl: Hospůdka na Kamenici

ZA KOLIK: zdarma

Do hospůdky s vyhlášenou domácí atmosférou se můžete dostat po několika trasách. Pokud vyjdete z Březové, vydáte se po zelené turistické značce a po třech kilometrech budete v cíli. Z Kostelní Břízy vede do Kamenice cyklostezka č. 2248, délka trasy je 4 kilometry. Vydat se z Kostelní Břízy můžete i směrem na Libavskou vyhlídku a poté do Kamenice. Tato trasa je pětikilometrová. Vyjít také můžete ze Sokolova ze sídliště Michal směrem na golf, Březovou a odtud do Kamenice. Ušlápnete 8 kilometrů. Chcete-li si trasu ze Sokolova trochu zkrátit, ve 13.15 odjíždí z autobusového terminálu spoj do Kostelní Břízy (ve 13.18 staví u banky, 13.21 na zastávce v ulici Závodu míru, 13.27 je v Březové).