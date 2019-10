KDY: 11.10. 8.00 - 12.10. 20.00

KDE: Hornický dům Sokolov

ZA KOLIK: zdarma

Děkujeme, Mistře! Městský dům kultury a Sokolovské infocentrum se v pátek a v sobotu připojí k těm, kteří umožní lidem rozloučit se s Karlem Gottem, aniž by se vypravili na rozloučení do Prahy. Před Hornickým domem bude mít od pátečního rána možnost rozloučit se se zpěvákem, který zemřel po dlouhé těžké nemoci v úterý 1. října ve věku 80 let, každý, kdo ho chová v srdci. Pietní místo bude situováno na podestě u vstupu a veřejnost tu může za Mistra zapálit svíčku či napsat vzkaz do kondolenční knihy, která bude umístěna ve vestibulu Hornického domu.