KDY: 18. října od 20.00

KDE: hrad Loket

ZA KOLIK: dle ceníku

Kapela Circus Brothers vznikla oddělením většiny členů původní kapely Circus Problem. Navazuje na to nejlepší z původní tvorby a přináší nový posun, který fanouškům přinese další nezapomenutelné disco-balkan mejdany, jak byli zvyklí doposud. Na ulici, v klubech i na pódiích menších či větších festivalů bavíme tisíce fanoušků, kteří na naší show dokáží udělat nevídaný kotel a nechávají za sebou koncerty protančené až do ranních hodin. S neuvěřitelnou energií zahraný disco-balkan, který kombinuje balkánskou dechovku, diskotékový beat, laciný pop a špinavý house. To, co jste znali doposud, je minulostí. Přichází noví, nezadržitelní a nepřehlédnutelní Circus Brothers!

Vasilův Rubáš je drsná kapela jemných mužů. Nebo jemná kapela drsných mužů. Nebo naopak. Jsme mladí a nespoutaní. Vlastně už nejsme tak mladí. Ale spoutaní taky nejsme. Nebo vlastně i tak oboje zas na druhou stranu. Kapela byla založena v roce 2003. Až do loňského roku tato dvojice hrála pro intelektuální, přemýšlivé publikum. Po návalu nové vlny inspirace však neurazí ani zapřísáhlé příznivce punku. Na rozdíl od konkurenčních seskupení okázale ignoruje zahraniční vlivy a inspiraci loví ve stojatých vodách českého šoubyznysu. Akustickou kytaru a akordeon obsluhuje profesionální baskytarista Filip Novák, djembe a americký úsměv patří profesionálnímu obchodnímu zástupci Petru Rubášovi.

Tak tento popis již neplatí. Loňskému roku patří již nejméně jedna předpona před-, Rubáš je digital account manager a Vasilděda baskytaru vyměnil za programování. (zdroj: www.hradloket.cz)