KDY: 22. listopadu od 19.00

KDE: Městské divadlo Sokolov

ZA KOLIK: 90 Kč

Co všechno se může stát, když si manželé vyjedou na dovolenou někam, kde si nezajistili ubytování? To se dozvíte ve ztřeštěné situační veselohře Johna Grahama Dovolená s rizikem, na kterou vás do Městského divadla zve sokolovské Divadlo bez zákulisí. Jak to všechno dopadne? To netuší do poslední chvíle ani postavy, ani diváci. Ale ačkoli je Grahamova hra chvílemi až nelítostná, přece jen je z rodu „hodných“ a příjemných komedií a také z rodu výsostné, inteligentní zábavy. Vstupné je 90 korun.