KDY: 25. října od 19.00

KDE: Muzeum Sokolov

ZA KOLIK: dle ceníku

Noční prohlídka výstavy se setkala s nebývalým zájmem veřejnosti. Proto se muzeum rozhodlo uspořádat ji znovu. Očekává se opět zájem a pozor, kapacita je omezena. Předprodej vstupenek začne v pátek v devět hodin dopoledne v pokladně v přízemí a v 1. patře zámku. A muzeum má ještě jedno upozornění: Prohlídka se bude od té minulé odlišovat, takže o překvapení nepřijdou ani ti, kdo již na noční prohlídce byli, nebo o ní slyšeli.

Strašidelná výstava Drákula a ti druzí představuje krvelačné postavy hororových příběhů. Pokud se chcete přijít podívat během dne, otevírací doba je od středy do neděle vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. Vstup vždy v celou hodinu - v 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin. Vstupenky jsou k zakoupení v pokladně muzea v 1. patře zámku nebo ve výstavní síni v přízemí. Vstupné dle ceníku. Výstava je připravena ve spolupráci s Letohrádkem Mitrovských Brno a potrvá už jen do neděle 27. října.