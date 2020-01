KDY: ve všední dny do 30. května

KDE: Městský úřad Loket

ZA KOLIK: zdarma

V říjnu, kdy slavilo město dvacetileté partnerství s německým Illertissenem, byla zahájena i výstava s názvem Loketští rodáci. Lidé ji mohli vidět na terase hotelu Bílý kůň, vernisáž se konala na loketském hradě, odkud se poté panely s příběhy přesunuly do prostor loketské radnice.

"Pojďme společně nahlédnout do vzpomínek těch, kteří tvoří paměť obyvatel města Lokte. Střípky příběhů, do kterých se zde začtete, jsou nositeli mnoha lidských osudů. Na radostné chvíle v životě člověka se vzpomíná lehce. Není však snadné připomenout si nelehké a často traumatizující události, které by člověk nejraději vymazal z paměti. Proto si velmi vážíme všech pamětníků, kteří nám umožnili jejich životní příběhy zaznamenat, a srdečně jim děkujeme," říkají tvůrci výstavy.

Jednotlivé příběhy a svědectví jsou základním kamenem výstavy. Doplňují je fotografie a dokumenty. "Stejně jako se mění doba, mění se lidé, kteří ve městě žijí. Nezáleží na tom, jaké jsou národnosti. Důležité je, že ve svém srdci nosí Loket, že je pro ně městem vzpomínek. Rádi bychom dali příležitost i vám, návštěvníkům výstavy. Budeme velmi rádi, pokud k paměti města přispějete a podělíte se o vaše příběhy a vzpomínky," dodávají.

Součástí výstavy je i připomínka velmi významné události - uzavření partnerství mezi městy Loket a Illertissen v roce 1999 - a také volně dostupná publikace.

Výstava je na radnici přístupná až do 30. května.