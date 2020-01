KDY: 13. ledna od 19.30

KDE: kino Alfa Sokolov

ZA KOLIK: 80 Kč pro členy, 130 Kč pro ostatní diváky

Chytrá a zábavná love story Tenkrát podruhé vypráví o tom, co by se mohlo stát, kdybychom si mohli zopakovat ty nejkrásnější okamžiky života. Hlavní hrdina stojí před možností vybrat si v minulosti situaci, kterou by chtěl prožít znova. Od svého syna obdrží dárkový poukaz agentury Time Travelers. Ta s pomocí filmových kulis a herců dokáže zinscenovat jakoukoli situaci i epochu a zprostředkovat svým klientům setkání se slavnými osobnostmi dějin dle jejich přání. Zatímco jiní zákazníci chtějí povečeřet s Hitlerem, Victor touží vrátit se do nespoutaných sedmdesátých let a ještě jednou prožít první rande se svou ženou. Skvělý scénář a herecké výkony.

Průkazky do filmového klubu na rok 2020 lze zakoupit před každou projekcí filmového klubu. Cena průkazky je 130 Kč a platí na celý kalendářní rok ve všech filmových klubech v republice. Jednotlivé vstupné pak činí 80 Kč pro členy filmového klubu a 130 korun pro ostatní diváky.