KDY: 14. října od 9.00

KDE: MěK Sokolov, pobočka Slavíčkova 1696

ZA KOLIK: zdarma

Hravé a zábavné cvičení proběhne ve dvou částech. Od devíti hodin to budou pohybové hrátky s těmi nejmenšími, určené pro děti ve věku od 3 do 10 měsíců. S sebou si vezměte volné, pohodlné oblečení a pro děti podložku. Od deseti hodin naváže JÓGAhraní pro děti od 1,5 do 3 let. Tady budete potřebovat přezůvky nebo protiskluzové ponožky. "Přijďte se protáhnout a aktivně si užít se svým dítětem kouzlo pohybu. Připomeňte si říkanky, písničky a básničky vašeho dětství," zve knihovna. Cvičení se koná v pobočce na sídlišti Michal, ve Slavíčkově ulici čp. 1696.