KDY: denně kromě pátku v provozní době knihovny

KDE: Městská knihovna Loket

ZA KOLIK: zdarma

Pokud zavítáte do loketské knihovny, určitě vaší pozornosti neunikne instalovaná výstava. Rytec skla, sochař, malíř a muzikant, dvorní ilustrátor knih Josefa Formánka a kmotr loketské Expozice umělecké knižní vazby Dalibor Nesnídal tu vystavuje průřez tvorbou, jak asambláže a plastiky, tak své autorské knihy, knižní vazby, kresby a ilustrace. A protože výstavou v knihovně zároveň slaví své jubileum, má výstava název: 65.

Knihovna je otevřená v pondělí od 10 do 17, od úterý do čtvrtka od 12 do 17 hodin a o víkendu od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Dalibor Nesnídal se narodil v roce 1954 v Karlových Varech. V letech 1969 – 1973 absolvoval Školský ústav umělecké výroby v Praze, obor umělecké kovářství. V roce 1981 začal pracovat se sklem jako rytec ve sklárně Moser. Téhož roku také vznikly jeho první vlastní skleněné objekty. Od roku 1990 do roku 2009 spolupracoval se sklárnou Milan Mottl v Karlových Varech. V současnosti žije a tvoří v malé vesničce Semtěš u Žlutic. Obklopen přírodou využívá často ve svých dílech to, co v ní nachází - dřevo, klacky, kameny a kosti. Maluje obrazy, ilustruje knihy a časopisy. V posledních letech se věnuje i umělecké knižní vazbě… Více na: https://dalibornesnidal.webnode.cz/