KDY: 23. září od 18.00

KDE: přednáškový sál Městské knihovny Sokolov

ZA KOLIK: zdarma

Knižní nabídku na přelomu let 2018-2019 obohatil nenápadný titul, vzniklý spoluprací a dobrou vůlí mnoha zúčastněných. S pomocí HitHitu se podařilo vydat vzpomínkovou knihu 222 a 2 příběhy 20. století autorů Hany Strejčkové a kol. "Kniha vychází z práce s obyvateli Domova pro seniory Chodov. Ti lidé mluví, vzpomínají, svěřují se. Orální historie. Útržky, záblesky, zážitky. Možná to znáte také. Ze sezení s rodiči, prarodiči, příbuznými, známými… Vzpomínky na jeptišky, které vařily průmyslovákům a dopřávaly jim knedlíků, kolik chtěli. Tvrzení, že děda potěhem vyhnal delegáty s oceněním Národní fronty za schovávání ruského zběha v roce 1945. Trauma z toho, jak se zbarvil obzor do ruda, když zapálili Lidice. Kdo kde v obci pekl nejlepší chleba. Kam jste chodili s dědou na breberky pro jeho rybičky v akváriích. Stovky vět, které když kolem procházejí, člověk jim nevěnuje pozornost, považuje je za prkotiny, někdy i tak trochu otravují. A pak najednou konec. Není se už koho ptát, koho poslouchat, a tyhle všechny drobky mizí do beznaděje zapomnění. A s takovým materiálem pracuje tato kniha. Navždy zaznamenala pestrý svět od Rakousko-Uherska až do přelomu století," uvádí portál výběžek.eu. Patrony projektu jsou Tomáš Töpfer, Otakar Brousek ml. a kmotrem knihy Jiří Pospíšil.