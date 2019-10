KDY: 30. září

KDE: Městská knihovna Chodov

ZA KOLIK: zdarma

K návštěvě dnes zve malé i velké chodovská knihovna. Pokud se vydáte mezi 9. a 18. hodinou do zdejší čítárny, budete mít možnost vybrat si z pestré nabídky knižních titulů různých žánrů. Knihovníci tu totiž po celý den budou pořádat burzu knih. Malí čtenáři se zase ve 14 hodin mohou vydat do pravidelného čtenářského klubu. Společně s knihovníky tu objevují ty nejkrásnější pohádky a příběhy. Třeba se právě tentokrát dozvědí, jak to bylo opravdu s Červenou karkulkou, kam zamířil létající koberec, kdo snědl perníkovou chaloupku nebo jak dlouho skutěčně spala Šípková Růženka. Na obě akce má veřejnost vstup zdarma.