KDY: 4. listopadu od 17.30

KDE: klášterní kostel sv. Antonína Paduánského

ZA KOLIK: zdarma

Po první intervenci pražské progresivní galerie The Chemistry do prostoru kostela sv. Antonína Paduánského v roce 2013 prostřednictvím výstavy Alchymie přichází tato galerie, nyní již o šest let starší, s druhým výstavním konceptem Alchymie 2, který na původní výstavu logicky mentálně navazuje.

Na výstavě představí devět současných autorů, s nimiž galerie spolupracuje, a ve své druhé kostelní instalaci představí obrazy, sochy i velkoformátovou grafiku. Výstavu zahajuje v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského vernisáž v pondělí 4. listopadu v 17:30 a potrvá do 24. listopadu. The Chemistry Gallery je galerie, která vznikla v říjnu 2008 s cílem cílevědomě podporovat mladé, začínající umělce do pětatřiceti let na začátku jejich umělecké kariéry.

Nejprve malá galerie se sídlem na pražských Vinohradech v průběhu posledních více než čtyř let povyrostla, a to nejen prostorem. Po dvou letech působení v útulném prostoru na pražských Vinohradech se přesunula do několika větších sálů historického domu na Kampě v blízkosti Karlova mostu. Odtud se po roce přemístila do ještě většího dvoupatrového prostoru ve funkcionalistické budově bývalých Elektrických podniků v pražské ulici Bubenská.

Ve své dramaturgii si stále udržuje zaměření na nejmladší generaci umělců. Jde většinou o čerstvé absolventy českých vysokých uměleckých škol, ale postupně se zaměřuje i na etablovanější mladé autory, což vytváří zajímavý a nevtíravý mix kmenových autorů galerie.