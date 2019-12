KDY: 14. prosince od 17.00

KDE: kostel sv. Petra a Pavla Krajková

ZA KOLIK: dospělí 80 Kč, děti do 12 let 30 Kč

Na koncertě představí své krátké pásmo děti z mateřské a základní školy v Krajkové. Po nich vystoupí jazz-folková kapela SEVEN OF NINE. Na koncertě budete mít možnost nakoupit si v dobročinném obchůdku dárky a vánoční dekorace pro sebe a své blízké a finančně tak přispět vozíčkáři Jiřímu Hosovi (na snímku) z Kynšperka nad Ohří na vybavení bezbariérového bytu. Nákupem potěšíte nejen sebe, ale i druhé… "S teplými dekami vezměte s sebou i otevřená srdce a nějakou tu korunku navíc. Na shledanou na koncertě u dobré muziky a chutného svařáčku zdarma!" zve Alexandra Pokorná.

Výtěžek z letošní benefice bude věnován panu Jiřímu Hosovi (49 let) z Kynšperku nad Ohří na vybavení bezbariérového bytu.

Jiří při úrazu elektrickým proudem přišel o sluch, obě ruce a levou nohu. Jeho další dva kolegové byli popáleni, jeden na místě zahynul. Jiří se s následky úrazu vyrovnával velmi špatně a trvalo mu delší dobu, než si uvědomil, že nemá ruce. Dnes se snaží chodit s pomocí protézy, učí se používat náhrady rukou, chtěl by se v rámci možností zařadit do běžného života. Manželka Jana s dětmi Janem, Lenkou a Hankou a s dalšími rodinnými příslušníky mu jsou velkou oporou.