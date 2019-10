KDY: 26. října od 13.00

KDE: Městská knihovna Loket

ZA KOLIK: zdarma

Pokud nemáte program na sobotní odpoledne, máme pro vás pozvánku z městské knihovny v Lokti. Přijít tvořit můžou nejen dospěláci, ale klidně s sebou mohou vzít i svá dítka, kterým by mělo být už alespoň 10 let.

"Přijďte si ušít famózně strašidelnou knihu. Vytvoříme si magický zápisník plný tajemných předmětů. Nebo je libo raději hustě dýňovou kuchařku? A co takhle pavoučí salátek? Pardon notýsek nebo třeba kniha kouzel a zaříkávadel a co atlas fantastických příšer? Užijeme si tvořivé odpoledne plné fantazie, nebudeme se bát stříhat, lepit, barvit, trhat… a domů si každý odnese nejen zážitky, ale také vlastnoručně vytvořenou originální knihu nebo zápisník. A mimochodem také vědomost, jak si ušít vlastní knižní blok. S sebou si kromě dobré nálady přineste zajímavé ústřižky, nalezené magické předměty, vylisované květiny apod. Fantazii se meze nekladou, a kdo si nic nepřinese, vybere si na místě, k dispozici budou připravené složky na bloky i desky, razítka, šablonky, výstřižky, barvy, papíry…. vše, co budete potřebovat k tvorbě a knižní vazbě. Těší se na vás Jana z Arts and Crafts. Bude se šít jehlou. Kapacita dílny je omezena na 12 účastníků, hlaste se co nejdříve," stojí v pozvánce knihovníků.

Účast na tvořivé dílně je zdarma.