KDY: 28. a 29. 12. od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin

KDE: Muzeum Sokolov, výstavní síň v přízemí

ZA KOLIK: dle ceníku

Drahomíra Němcová Jandová svou tvorbu představila na různých místech v Čechách a například i v Americe. V současné době jsou zejména její tkané obrazy k vidění na výstavě s názvem Vše plyne ve výstavní síni v přízemí sokolovského zámku.

Na expozici v Sokolově se připravovala celý rok, kdy se zaměřila především na velké tkané obrazy. Vystavuje ale i menší díla. „Používám převážně techniky, které už v dnešní době ovládá opravdu jen hrstka lidí. Jako je ´krosjenka´, v jejíž historii se dostaneme až k americkým indiánům, nebo ´zapjastka´, touto technikou na Slovensku ženy tkaly nátepníčky a na dřevěných formách palčáky, nebo šitá krajka, makramé, klasické tkaní, richelieu,“ vyjmenovala autorka, jakými technikami pracuje. Všechny se naučila na Lidové konzervatoři v Praze. Návštěvníci na výstavě mohou obdivovat nejen její práce, ale přizvala i hosta. Představuje goblény Milady Matouškové ze své vlastní soukromé sbírky.

O víkendu je muzeum otevřené po oba dny od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Od pondělí 30. prosince až do čtvrtka 1. ledna je zavřeno.