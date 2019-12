KDY: 30. listopadu od 9.00

KDE: Sokolov, Kraslice, Hřebeny, Hartenberg

ZA KOLIK: od 60 Kč

Přímo do pekla zaveze všechny zájemce historický vlak tažený parní lokomotivou. Připraven je totiž jubilejní, 25. ročník Mikulášské jízdy. „S pravidelnou účastí více než tří tisícovek dětských i dospělých účastníků se jedná o největší akci svého druhu v celé České republice,“ říká za pořadatele Robert Koutný, jednatel Železničního spolku Klub M 131.1. „Dopravu ze směru od Sokolova a Kraslic do Hřeben zajistí historický vlak tažený parní lokomotivou,“ dodává Koutný. S čerty, anděly i Mikuláši se setkáte už ve vlaku. Na hřebenském nádraží vás pak vlak vyloží přímo u bran pekla. Kdo má pro strach uděláno, bude lesem pokračovat na hrad. „Cestou taky návštěvníci narazí na čerty. Druhé peklo je čeká ve sklepení hradu,“ poznamenala hartenberská hradní paní Martina Vavřínová. Na nádvoří Hartenbergu budou od 10.30 připraveny stánky s rozmanitým zbožím, divadelní vystoupení, hry, soutěže, krčma s jídlem i pitím. „Cíl je ale o kousek výš, směrem do vesnice, na Pohádkovém dvoře, kde je rovněž připraven program, a taky se zde budou vydávat balíčky, které si lidé zaplatili současně s jízdenkou, a opečeme si buřtíky,“ doplnila Martina Vavřínová.

Slavnostní zahájení Mikulášské jízdy bude v 9 hodin v železniční stanici Sokolov, rozpis vlaků a zvláštních autobusů najdete na facebooku hradu a facebookové stránce Mikulášské jízdy. Na oblíbenou akci můžete vyrazit i autem, v tom případě zakoupíte vstupenku, jejíž součástí ale už nebude připravený balíček.