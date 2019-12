KDY: 7. prosince od 13.00

KDE: kočičí útulek v areálu Sokolovské bytové

ZA KOLIK: zdarma

Udělat hezké Vánoce i opuštěným nebo nemocným kočičkám můžete, pokud přijdete dnes ve 13 hodin do venkovních prostor Sokolovské bytové u kláštera, do kočičího útulku Láskou ke kočkám. Bude tu připraven vánoční stromek a také prodejní stánek. "Kočičkám můžete donést jako vánoční dárky krmivo, stelivo, hračky, deky, pelíšky, dezinfekční a úklidové prostředky a drogerii, popřípadě přispět na veterinární ošetření do kasičky," upřesňují ošetřovatelky koček v útulku. Výtěžek z prodeje ve stánku půjde samozřejmě na útulkové kočky. Vánoce pro kočky pořádá spolu s útulkem spolek Živé Sokolovsko. Připraveno bude i drobné občerstvení v podobě čaje, kávy, svařáku, grogu či cukroví. Chybět nebude u stromečku ani ta správná vánoční atmosféra. Akce potrvá do 16 hodin.