KDY: 13. listopadu od 19.00

KDE: MKS Horní Slavkov

ZA KOLIK: v předprodeji 190 Kč, na místě 220 Kč

Co se stane, když osud svede dvě zralé ženy, které se dlouhá léta nenávidí, do televizní kuchařské show? Urážky jsou pikantnější než připravované pokrmy, výpady ostřejší než chilli paprika, atmosféra hustější než bešamelová omáčka…

Kdo koho utáhne na vařené nudli? Je špikovací jehla dobrá zbraň? Co "dobrého" si dámy naservírují? To všechno zjistíte v brilantní komedii kanadské autorky. V režii Romana Štolpy se v hlavních rolích představí Michaela Dolinová a Sandra Pogodová. Dále hrají Michal Duchek, Vincent Navrátil/Ladislav Ondřej.