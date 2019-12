KDY: 25. prosince od 15 do 20 hodin

KDE: Městský dům kultury

ZA KOLIK: zdarma

Máte svůj zaručený recept na bramborový salát? Věřte tomu, že nejste sami. Když se sejdou lidé, každý z nich většinou ví nejlíp, co by se do salátu dávat mělo a co ne, a přou se, čí salát je lepší. "Pojďme tedy zjistit, jak chutnají bramborové saláty nás všech! Ukažte sousedům, že ten váš salát je ten nejlepší, přijďte se inspirovat chutěmi ostatních," to je výzva Městského domu kultury Sokolov k dnešnímu salátovému klání. A pokud nemáte chuť na salát, můžete se stavit jen tak, popovídat si a strávit s přáteli sváteční den. "Svařák bude!" slibují pořadatelé. "Těšíme se na vás, na vaše brambory, hrášky, mrkvičky, okurky i majonézy," vzkazují všem.