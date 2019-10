KDY: 25. září od 18.00

KDE: Městská knihovna Chodov

ZA KOLIK: zdarma

Kdo je uprchlík a kdo migrant? Proč se stěhujeme a jaké to má důsledky? Může Evropa ještě přijímat další přistěhovalce? Pokud vás zajímá téma migrace do Evropy, přijďte ve středu do chodovské knihovny. Na toto téma přjdou besedovat novinářka Markéta Kutilová a odborník na rozvojovou problematiku Radovan Dlouhý-Smith. Po pevnině i po moři, skrze konkrétní příběhy budete provedeni hlavními migračními trasami na cestě do Evropy. Co se to vlastně děje, jak na to reaguje naše společnost a má to celé nějaký šťastný konec? Možná uslyšíte i tyto odpovědi.