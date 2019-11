KDY: 30. října od 19.00

KDE: Městské divadlo Sokolov

ZA KOLIK: 90 Kč

Co všechno se může stát, když si manželé vyjedou na dovolenou někam, kde si nezajistili ubytování? To se dozvíte, když si nenecháte ujít ztřeštěnou veselohru Dava Freemana v podání Divadla bez zákulisí, s názvem Dovolená s rizikem. Jak to všechno dopadne, netuší až do samého konce ani postavy komedie, ani diváci. Ale ačkoli je Freemanova hra chvílemi až nelítostná, přece jen je z rodu „hodných“ a příjemných komedií, a také z rodu výsostné, inteligentní zábavy. Hrají: Luboš Hlavatý, Michaela Bímová, Lucie Zemková, Alena Košková, Josef Štýbr, Petr Gubiš, Petr Boor.