KDY: 12. listopadu od 18.00

KDE: Městská knihovna Loket

ZA KOLIK: zdarma

Pokud dnes v podvečer dorazíte do loketské knihovny, připomenete si časy v Československu před několika desítkami let. A pokud jste je nezažili, dozvíte se určitě věci, které vás možná budou i šokovat. Účastník tzv. třetího odboje Tomáš Kábrt prozradí slovem i obrazem něco z málo známého „podzemního“ hnutí 80. let na Sokolovsku. Předlistopadové „historky z podsvětí“ doprovodí dobovými závadovými popěvky ze Sokolova a okolí s kytarou Milan Novotný.