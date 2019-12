KDY: do 5. ledna

KDE: Městská knihovna Loket

ZA KOLIK: zdarma

V loketské knihovně začala 11. prosince výstava graffiti karlovarského umělce pracujícího se spreji. Autor, s jehož graffiti se můžete setkat na mnoha místech Karlových Varů i okolí, vystavuje poprvé mimo ulici. Streetartista - samouk, který nestudoval výtvarnou školu, denně ohromuje svými díly stovky lidí ve veřejném prostoru. Nyní se můžete s jeho tvorbou seznámit v atriu Městské knihovny Loket. Vstup je zdarma. Výstava potrvá do 5. ledna 2020.

Rozhovor s autorem najdete na https://www.casopisroots.cz/real-143/

Knihovna je otevřená v pondělí od 10 do 17, od úterý do čtvrtka od 12 do 17 a o víkendu od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. V pátek je zavřeno.