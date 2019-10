KDY: 22. října od 19.00

KDE: KASS Chodov, kino Malá scéna

ZA KOLIK: 390 Kč

Příznivci divadla, situačních komedií, černého humoru a ironie by si neměli nechat ujít dnešní představení Divadla Artur s názvem Hledám milence, zn.: Spěchá! A jaká je hlavní dějová zápletka? Jaroslav je neúspěšný malíř po padesátce. Po dvaceti letech manželství s podnikatelkou Miladou však na něj přišla druhá míza, a tak se schází s mladou milenkou Anetkou. Se svou manželkou, která jej již ničím kromě peněz nepřitahuje, by se nejraději rozvedl, ale pak by ztratil dobré finanční zázemí. Mladé milenky, Anetka vůbec není výjimkou, jsou v tomto směru přece dosti náročné a vynalézavé. Jaroslav s Anetkou vymyslí variantu, jak se rozvést, a přesto z toho získat dost peněz. Jaroslav by měl svou ženu přistihnout při nevěře, přitom vše zdokumentovat, a pak bude hračkou při rozvodu vysoudit polovinu majetku a její firmy. Aby měli milenci vše pod kontrolou, vyšlou na Miladu podplacené milence - provokatéry. A to by bylo, aby ji Jaroslav alespoň při jedné nevěře nepřistihl! Situační černá komedie s velmi překvapivým koncem přibližuje s humorem a ironií, co všechno jsou lidé pro peníze a nové milostné vztahy ochotni udělat. Hrají: Bořek Slezáček, Jindra Kriegel, Lucie Linhartová, Eva Decastelo, Petr Semerád, Josef Hervert, Vlasta Korec a Radomír Švec.