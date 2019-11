KDY: 26. listopadu od 14.00

KDE: Městská galerie DDM Bludiště Chodov

ZA KOLIK: zdarma

Jak šikovné ruce mají klienti sociálně terapeutických dílen Denního centra Mateřídouška, poznáte opět na prodejní výstavě Šikovné ruce v Městské galerii DDM Bludiště Chodov. Vánoční dekorace, keramiku, mýdla, textilní doplňky, šperky, svíčky a další krásné dárky pro potěchu duše, které vyráběli klienti z Chodova i Sokolova, můžete zakoupit od úterý 26. listopadu, kdy výstava vernisáží začíná, až do 5. prosince. Otevřeno bude vždy v úterý, středu a čtvrtek od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin. Na vernisáži se můžete těšit i na kulturní vystoupení, které si klienti připravili. Vernisáž začíná ve 14 hodin.