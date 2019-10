KDY: říjen - březen úterý až neděle 10 - 17 hod., duben - září úterý až neděle 10 - 18 hod.

KDE: statek Bernard Královské Poříčí

ZA KOLIK: děti do 3 let zdarma, ostatní 50 Kč

Malé kostičky, ze kterých se dá složit prakticky cokoli. Kdo z nás by je neznal? Nově můžete do světa těchto kostiček vstoupit i na statku Bernard. "Vstupte do království kostiček, objevte kouzlo světoznámé stavebnice! Probuďte vlastní kreativitu, vymýšlejte, navrhujte, tvořte, hrajte si společně s dětmi. V našem Muzeu lega najdou chytrou zábavu všechny věkové kategorie, zkušení i začínající stavaři. Ať už vás láká výprava do vesmíru nebo škola čar a kouzel v Bradavicích, u nás má vaše fantazie cestu otevřenou. Nakonec se nezapomeňte zúčastnit soutěže nebo se potrápit s lego pracovním listem," zvou k návštěvě provozovatelé Muzea lega.