KDY: 31. prosince od 18 hodin

KDE: amfiteátr Loket

ZA KOLIK: zdarma

Připraveny budou velkokapacitní stany, stánky s občerstvením a samozřejmě kulturní program. Od 20.30 zahraje The Beatles Revival, který vystřídá ve 22 hodin místní kapela End of Scream. Ve 23.30 nastoupí AC/CZ, tedy AC/DC revival, který bude hrát až do půl druhé ráno. Jejich vystoupení přeruší pouze půlnoční přípitek a ohňostroj.