KDY: 5. listopadu od 18.00

KDE: Městská knihovna Sokolov

ZA KOLIK: zdarma

Chtěli byste snídat v Paříži, obědvat v New Yorku a večeřet v Bangkoku? Tak to si vysněte jiné zaměstnání! Vtipné historky o své kariéře letušky na Blízkém východě, o práci a životě v Dubaji, o lidech, se kterými se setkala, i o tom, že není všechno zlato, co se třpytí, přijde do sokolovské knihovny vyprávět Petra Jirglová, sokolovská autorka knihy Letuška z economy aneb co na instagramu neuvidíte. Na besedu o knize za účasti autorky jste zváni dnes večer od 18 hodin.