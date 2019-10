KDY: 8. října od 17.00

KDE: Městská knihovna Loket

ZA KOLIK: zdarma

Rytec skla, sochař, malíř a muzikant, dvorní ilustrátor knih Josefa Formánka a kmotr loketské Expozice umělecké knižní vazby oslaví v Městské knihovně Loket životní jubileum, podle kterého se také výstava jmenuje: 65. Dalibor Nesnídal vystaví průřez tvorbou, jak asambláže a plastiky, tak své autorské knihy, knižní vazby, kresby a ilustrace.

Výstavu zahájí dnešní vernisáž. Úvodního slova se ujme kurátor Expozice knižní vazby a knihovník Vladimír Kalný. O hudební doprovod se postará Jana Štromská. Výstavu v loketské knihovně můžete zhlédnout do 8. prosince během provozní doby knihovny, což je v pondělí od 10 do 17 hodin, od úterý do čtvrtka od 12 do 17 hodin a o víkendu od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. V pátek je zavřeno. Vstup na vernisáž i na výstavu je zdarma.