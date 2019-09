KDY: 16. září od 18.00

KDE: Městská knihovna Chodov

ZA KOLIK: zdarma

Chcete-li se projít Skotskou vysočinou, přijměte pozvání chodovské knihovny na cestovatelskou přednášku Dagmar Frankové. Zavede vás do Skotska. "Je to oblast, kde hory, jezera, močály, údolí a hrady spolu s drsným počasím vytváří jedinečnou a okouzlující atmosféru z legend a pohádek, která láká k návštěvě. Podlehnete-li, pak musíte počítat s tím, že bude pršet, lít, foukat a obklopí vás hejna kousavého hmyzu. Ale také buďte připraveni na překvapující pohledy do údolí a scenérie, které se objevují tak nečekaně jako sluneční svit. Tou krásou budete zasaženi." Takové pozvánce cestovatel odolá jen těžko.