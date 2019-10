KDY: od 14.10. denně 10 - 20, od 23.9. ve všední dny 13 - 20

KDE: Schöneck

ZA KOLIK: dle ceníku služeb

Děti jsou nadšené zde přítomnými zábavními a herními programy. Zvláště na obřích skluzavkách se nikdy nebudou nudit. Obrovská zábava je zaručena při jízdě jak na dlouhé, 65metrové, tak na 44metrové divoké vodní skluzavce. Záhadná jeskyně a skalní krajina s reálnou subtropickou vegetací vás obklopují v živých lagunách. Pokud se vám to líbí, můžete se ponořit do surfování ve vlnovém bazénu nebo relaxovat v atmosféře tropického ostrova. Tu nabízí i tamní whirlpool. Dalšími nabídkami jsou ranní plavání od 7 do 8 hodin, kromě čtvrtka a pátku, vodní aerobik či dětský pool v příjemně teplé vodě. Součástí je i venkovní vyhřívaný bazén, takže si můžete vychutnat nerušenou zábavu při koupání venku, i když by teploty neměly být letní.