Besedovat do knihovny přijede spisovatel Michal Ajvaz

Již třetí rok je chodovská městská knihovna zapojena do projektu Spisovatelé do knihoven. Tentokrát do Chodova míří Michal Ajvaz.

Český spisovatel, esejista a básník Michal Ajvaz. | Foto: DENÍK/Attila Racek