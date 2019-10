KDY: 5. října od 19.30

KDE: Music Club Alfa Sokolov

ZA KOLIK: 100 - 130 Kč

Oficiální křest se bude konat v sobotu v sokolovském Music Clubu Alfa. O svém v pořadí druhém albu prozradili něco víc členové kapely, která vystupuje ve složení: Víťa Adamec – houslista, Olda Červenka – bubeník, Honza Svoboda – kytarista, Tomáš Štěpánek – houslista, Matouš Hrbek – basista, Ondra Štěpánek – kytarista.



Liší se vaše nové album od toho prvního?

Je hodně rozmanité. Obsahuje dost částí, u kterých si posluchač odpočine. Asi jsme trochu dozráli, víc si tu skladbu umíme užít. Album vznikalo tři roky. Získali jsme za tu dobu víc zkušeností, nechtěli jsme hrát to samé jako na prvním albu. Vliv na vznik nových skladeb mělo určitě i to, jak se v průběhu doby měnily styly a kapely, které jsme poslouchali. A v neposlední řadě seu každého z nás vyvíjela i hráčská dovednost na konkrétní nástroje. Oproti prvnímu albu je to druhé mnohem techničtější, melodičtější a zároveň tvrdší.

Nahrávali jste album ve stejném studiu jako první?

To první vzniklo ve studiu u Romana Šandora. Druhé jsme si nahrávali sami. Vzhledem k tomu, že od vydání alba Violincore uplynuly čtyři roky, někteří z nás už pracují, jiní studují mimo kraj. Bylo by těžké se sejít na několik dnů ve studiu. Tam nám ale dělali finální úpravy, mix a mastering.

Co prozradíte ke křtu?

Předskokanem bude kapela Shoe Cut. Zahrajeme všechny skladby z nového alba. Bude možné ho tu zakoupit. Jsme sice instrumentální kapela, ale v jedné skladbě si s námi posluchači budou moci zazpívat. A chtěli bychom přichystat i program mezi první kapelou a námi. Třeba trailer nebo videoklip, aby se lidé nenudili. Co zatím neprozradíme, je kmotr alba. To bude překvapení. Křest začíná v 19.30. Vstupenky jsou v předprodeji na www. alfaticket.cz za 100, na místě za 130 korun.