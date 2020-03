KDY: 2. března od 17.30

KDE: klášterní kostel sv. Antonína Paduánského Sokolov

ZA KOLIK: zdarma

Má název Dno obrazu a pořádá ji malíř, sochař a umělecký fotograf Milan Nápravník. Vernisáž začíná v 17.30. Výstava poté bude přístupná vždy od úterý do neděle od 10 do 18 hodin až do 1. dubna.