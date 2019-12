KDY: 15. prosince od 15 a od 18 hodin

KDE: Chlum Svaté Maří a Sokolov

ZA KOLIK: 60 Kč Chlum, 200 Kč Sokolov

Po koncertech mimo region čekají Roháče z Lokte v neděli dva na Sokolovsku. Od 15 hodin to bude tradiční setkání v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu Svaté Maří. Sem Roháči zajíždějí s vánočními písněmi a koledami už řadu let. Ani v sokolovském klášterním kostele sv. Antonína Paduánského to nebude první vánoční koncert. Speciální bude ale v tom, že jejich pozvání do Sokolova přijal kytarový virtuos Štěpán Rak. Posluchači se tak můžou těšit na jeho sólové vystoupení a možná i společné muzicírování s Roháči. Koncert začíná v 18 hodin.