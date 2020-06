KDY: 21. června od 17 hodin

KDE: Galerie Café Loket

ZA KOLIK: doporučená cena je 100 Kč

Slam poetry Aréna je zbrusu nový koncept večerů slam poetry, stále populárnějšího žánru na pomezí divadla a poezie, v němž se představují pouze dva performeři, již se v pěti kolech utkají v boji na život a na smrt. Žádné rekvizity, žádný časový limit, nýbrž jen a pouze slova! Vyhrát může jen jeden, a kdo to bude, je v rukou diváků. Ti mají totiž právo hodnotit, co se na pódiu děje, a to pomocí bodovacích karet. Moderuje Filip Koryta, doporučená cena je 100 korun.