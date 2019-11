KDY: 20. - 22. listopadu od 17.00 a od 19.00

KDE: MKS Horní Slavkov

ZA KOLIK: 50 Kč, permanentka 250 Kč

Připraveny jsou filmy v kategoriích dobrodružný a extrémní sportovní film, horolezecký a horský film, dobrodružné vodní sporty a cestopisný film. Filmy zavádějí diváky do různých míst naší planety, ukazují mentalitu a kulturu tamních obyvatel. Zavádějí nás do prostředí, kam se běžný „smrtelník“ nedostane.

Promítá se od středy do pátku denně od 17 a od 19 hodin. Vstupné na jeden film činí 50 korun, je možné si pořídit permanentku za 250 korun. „V rámci festivalu se mohou diváci zapojit do soutěže o hodnotné ceny, kterými bude sportovní vybavení. Je třeba vyplnit anketní lístek a ten odevzdat. My ho odešleme hlavnímu pořadateli do slosování,“ uvedla Soňa Kvasničková, ředitelka Městského kulturního střediska Horní Slavkov.

Festival pamatuje i na školy. „Máme doporučené filmy, které nabízíme školám. Ty si mohou z filmů sestavit svůj vlastní program a pak už je potřeba jen dohodnout termín promítání. Ten se nemusí shodovat s termínem našeho festivalu, takže pokud by měla některá ze škol zájem o projekci, je možné ji uspořádat do 30.11.2019, kdy festival oficiálně končí,“ doplnila ředitelka Kvasničková.

Předprodej vstupenek probíhá v knihovně. Bližší informace včetně uváděných filmů a informací o nich najdete na www.outdoorfilms.cz a www.mkshs.cz.